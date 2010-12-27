Жильцы ЖК "Зима-Лето" заставили застройщика открыть второй съезд

За пару дней активные граждане привлекли к своей проблеме городские инстанции и прессу. Только после этого железные ворота распахнулись.

Компания Setl City убрала бетонные ограждения и освободила жильцам комплекса "Зима-Лето" второй выезд, который без предупреждения закрыла накануне. Об этом Piter.tv сообщил Николай Кокин, проживающий в одном из корпусов.

Ранее Piter.tv рассказывал, что застройщик ввел в эксплуатацию пять корпусов. В рекламе Setl City изобразила дом на фоне красивых пейзажев, но больше всего потенциальных покупателей заинтересовали два выезда на проспект Энергетика, обеспечивающие нормальное движение автомобилей. Однако радость их продлилась недолго, и недавно один выезд оказался закрыт. Дорогу машинам перекрыли бетонные блоки и забор с цепью.

Жильцы сразу же столкнулись с массой проблем. Одной из них являлись бесконечные заторы на единственной дороге. В них можно было провести до получаса даже не в час пик. Помимо ежедневных неудобств встал вопрос о безопасности. В случае необходимости скорая помощь или пожарная машина не сможет вовремя прибыть на место происшествия.

Застройщик аргументировал закрытие дороги тем, что в проектной документации значилась только одна дорога. Происшествия не заставили себя долго ждать. Днем 16 апреля дальше злополучного заезда не смогла проехать пожарная машина.

Обеспокоенные жильцы сделали все, чтобы максимально привлечь внимание к своей проблеме и только после шумихи в социальных сетях застройщик согласился пойти на уступки.

Сегодня застройщик демонтировал поставленные несколько дней назад металлические ворота, оттащил бетонные блоки и организовал проезд для автомобилей. Николай Кокин

Фото: Pikabu / ZIMALETOSPB