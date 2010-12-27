Многокилометровая пробка на КАД образовалась из-за дорожных работ

В 7:43 по Московскому времени сервис "Яндекс.Пробки" показал пробку длиной 7,3 километра.

Из-за дорожных работ утром 16 апреля на КАД образовалась огромная пробка. Об этом сегодня сообщили в социальных сетях водители транспортных средств.

В 7:43 по Московскому времени сервис "Яндекс.Пробки" показал пробку длиной 7,3 километра. Дорожный затор образовался на внутренней стороне от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе. По данным "Яндекс.Карт", основной причиной такой ситуации стали дорожные работы.

Наиболее загруженным участком сегодня стал Пискаревский проспект. По направлению к центру там зафиксировали 8 баллов. На Гражданском проспекте в сторону центра и на Ленинский проспекте в сторону проспекта Маршала Жукова пробки оценивались в 7 баллов.К 11 часам утра ситуация улучшилась - сейчас пробки оцениваются всего в четыре балла.

Фото: Pixabay.com