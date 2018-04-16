В Невском районе 70 зданий лишились тепла из-за прорыва магистрали

Вечером 15 апреля в Невском районе похолодало: в 70 домах пропало тепло.

Вечером 16 апреля в Невском районе прорвало магистральный трубопровод. Об аварии на участке сообщили водители. По их сведениям, пострадала конструкция на пересечении Кржижановской улицы и Российского проспекта. В результате инцидента тепла лишились около 70 зданий.

Представители пресс-службы ГУП "ТЭК СПб" рассказали, что поломка пришлась на тубу с диаметром в один метр. Специалисты организации экстренно пытаются вернуть тепло в дома. На обеспечении абонентов горячей водой ситуация не повлияла.

Также ремонтные работы не закрыли территорию для проезда транспортных средств. Автомобилисты могут спокойно проехать около путепровода. Однако, некоторые водители рассказали, что им пришлось объезжать проезд в сторону моста по проспекту Наставников из-за ограждений. Сейчас ограничения сняты.

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