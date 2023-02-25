В Невском районе школьнику сломали палец из-за вейпа

Подросток остался под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести.

В Невском районе Петербурга подросток пострадал в ходе конфликта со знакомыми из-за вейпа. Об этом пишет Neva.Today.

По информации издания, 15-летнего школьника 5 декабря госпитализировали в городскую больницу с переломом пальца. Он остался под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести.

Травму подросток получил во время прогулки с товарищем по Российскому проспекту. Ребята встретили знакомых, которые и отобрали у пострадавшего электронную сигарету.

Юный петербуржец не стал сдаваться и попытался забрать вейп. Между школьниками произошла драка, после чего у него заболел палец.

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Фото: Piter.TV