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В Невском районе школьнику сломали палец из-за вейпа
Сегодня, 14:56
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В Невском районе школьнику сломали палец из-за вейпа

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Подросток остался под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести.

В Невском районе Петербурга подросток пострадал в ходе конфликта со знакомыми из-за вейпа. Об этом пишет Neva.Today

По информации издания, 15-летнего школьника 5 декабря госпитализировали в городскую больницу с переломом пальца. Он остался под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести. 

Травму подросток получил во время прогулки с товарищем по Российскому проспекту. Ребята встретили знакомых, которые и отобрали у пострадавшего электронную сигарету. 

Юный петербуржец не стал сдаваться и попытался забрать вейп. Между школьниками произошла драка, после чего у него заболел палец. 

Ранее на Piter.TV: в ходе конфликта женщина ранила ножом своего мужа в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка школьников, перелом пальца, российский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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