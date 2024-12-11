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В Петербурге школьник сломал палец из-за домашнего задания
Сегодня, 8:59
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В Петербурге школьник сломал палец из-за домашнего задания

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Из-за возмущения ребенок начал драться со своей матерью.

В Петербурге 11-летний школьник устроил скандал, когда делал домашнее задание. В итоге мальчик сломал палец, пишет "Фонтанка". 

Отмечается, что из-за возмущения житель Петроградского района начал драться со своей матерью. Он не успел причинить ей вред, однако сам неосторожно наступил на ногу и почувствовал боль. 

В больнице медики диагностировали пострадавшему перелом безымянного пальца правой ноги, его отправили на амбулаторное лечение.

Ранее мы рассказывали о том, что в Педиатрическом университете оказали помощь детям, пострадавшим на тренировках. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: домашнее задание, перелом пальца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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