В Петербурге школьник сломал палец из-за домашнего задания

Из-за возмущения ребенок начал драться со своей матерью.

В Петербурге 11-летний школьник устроил скандал, когда делал домашнее задание. В итоге мальчик сломал палец, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что из-за возмущения житель Петроградского района начал драться со своей матерью. Он не успел причинить ей вред, однако сам неосторожно наступил на ногу и почувствовал боль.

В больнице медики диагностировали пострадавшему перелом безымянного пальца правой ноги, его отправили на амбулаторное лечение.

Ранее мы рассказывали о том, что в Педиатрическом университете оказали помощь детям, пострадавшим на тренировках.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)