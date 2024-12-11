В Педиатрическом университете оказали помощь детям, пострадавшим на тренировках

Все дети получили травмы в выходные.

Врачи Педиатрического университета спасли детей, которые получили травмы в выходные. Об этом 13 января рассказали в вузе.

Четверо детей пострадали во время спортивных занятий. В частности, восьмилетняя девочка на уроке физкультуры в школе столкнулась со сверстником и упала на правую кисть. Ее госпитализировали во второе хирургическое отделение клиники университета с закрытым переломом основания фаланги мизинца со смещением.

Закрытый перелом мизинца без смещения получил и девятилетний школьник на тренировке по футболу. После осмотра и установки гипса его отправили домой. Также помощь потребовалась шестилетней девочке, которая во время катания на коньках ударилась лбом и носом о бортик катка. Пострадавшей диагностировали перелом костей носа.

А еще один ребенок получил травму на соревнованиях по волейболу в детском оздоровительном лагере в Выборгском районе Ленобласти: 13-летняя девочка упала на левую кисть. У нее зафиксировали закрытый перелом проксимальной фаланги большого пальца, она тоже находится во втором хирургическом отделении клиники вуза.

Помимо этого, двухлетний малыш пострадал при прогулке на детской площадке. Мальчик прищемил в калитке большой палец правой кисти, его с диагнозом "Краевой перелом бугристости дистальной фаланги большого пальца правой кисти без смещения" выписали на амбулаторное лечение.

В выходные дни клиника работает круглосуточно. Всегда подготовлены запасы крови и лекарственных препаратов, сформированы дежурные бригады, и есть возможность их усиления в случае необходимости. При госпитализации сложных пациентов подключаются кафедральные сотрудники. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

Ранее на Piter.TV: в клинику Педиатрического университета на каникулах ежедневно поступали до 70 детей.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета