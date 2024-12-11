В клинику Педиатрического университета на каникулах ежедневно поступали до 70 детей

В клинику вуза поступали дети с ушибами, переломами, резаными ранами.

На новогодних праздниках и выходных клиника Педиатрического университета работала в обычном режиме. Ежедневно в приемное отделение поступали от 30 до 70 детей, рассказали 9 января в вузе.

Каникулы – это всегда напряженное время для врачей и всего медицинского персонала. Дети находятся дома, гуляют, занимаются различными физическими активностями, спортом. Наши специалисты постоянно напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра даже на секунду, но, к сожалению, во время каникул возрастает число травм. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

И эти новогодние праздники, по словам Дмитрия Иванова, не стали исключением. В клинику вуза поступали дети с ушибами, переломами, резаными ранами. Даже был ребенок, который получил пулевое ранение из пневматического оружия.

Кроме того, в обычном режиме работал и Перинатальный центр университета. Первый ребенок нового года появился на свет в 04:07 1 января. Мама малыша прибыла в Петербург из Адыгеи, поскольку у плода выявили ряд патологий, требующих лечения в федеральной клинике.

Также на каникулах неонатальные хирурги прооперировали младенца из Чечни. У него диагностировали атрезию пищевода с дистальным трахеопищеводным свищем.

Ранее на Piter.TV: в СПбГПМУ спасли двухлетнюю девочку из Всеволожска, повредившую руку.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ