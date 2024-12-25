В СПбГПМУ спасли двухлетнюю девочку из Всеволожска, повредившую руку

В Педиатрическом университете прошла операция по спасению руки девочки из Всеволожска, сообщили 3 января в вузе.
Отмечается, что пациентка играла с братом и упала на стеклянный стакан, поранив правое предплечье. После этого началось обильное кровотечение, и родители обратились во Всеволожскую ЦРБ.
Ребенку под местной анестезией выполнили лидокаином обработку раны с антисептиками, провели ревизию раны, наложили направляющие швы на порез и асептическую повязку. Позже девочку перевели в петербургскую клинику, где ее приняли в операционную.
Пострадавшей диагностировали резаную рану правого предплечья с повреждением локтевого нерва, локтевой артерии, сухожилий и мышц глубоких сгибателей указательного и среднего пальцев, длинного сгибателя большого пальца, поверхностных сгибателей всех пальцев, сухожилия длинной ладонной мышцы. Так, у нее оказались задеты нервные "центры управления" множественными функциями конечности.
Рана была большой для маленькой девочки – 3 на 6 сантиметров. Врачи выполнили сшивание мышц, сухожилий, нервов и послойно зашили рану.
Сложнейшая операция, которая потребовала ювелирного умения хирургов, и наши Всеволожские коллеги приняли верное решение о запросе перевода, мы его тут же согласовали.
Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета
После операции состояние девочки удовлетворительное, органы и системы работают штатно.
Ранее мы рассказывали о том, что петербургские хирурги спасли пятимесячную девочку с редкой формой атрезии пищевода.
Фото: пресс-служба Педиатрического университета
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