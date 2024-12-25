В СПбГПМУ спасли двухлетнюю девочку из Всеволожска, повредившую руку

Пациентка играла с братом и упала на стеклянный стакан, поранив правое предплечье.

В Педиатрическом университете прошла операция по спасению руки девочки из Всеволожска, сообщили 3 января в вузе.

Отмечается, что пациентка играла с братом и упала на стеклянный стакан, поранив правое предплечье. После этого началось обильное кровотечение, и родители обратились во Всеволожскую ЦРБ.

Ребенку под местной анестезией выполнили лидокаином обработку раны с антисептиками, провели ревизию раны, наложили направляющие швы на порез и асептическую повязку. Позже девочку перевели в петербургскую клинику, где ее приняли в операционную.

Пострадавшей диагностировали резаную рану правого предплечья с повреждением локтевого нерва, локтевой артерии, сухожилий и мышц глубоких сгибателей указательного и среднего пальцев, длинного сгибателя большого пальца, поверхностных сгибателей всех пальцев, сухожилия длинной ладонной мышцы. Так, у нее оказались задеты нервные "центры управления" множественными функциями конечности.

Рана была большой для маленькой девочки – 3 на 6 сантиметров. Врачи выполнили сшивание мышц, сухожилий, нервов и послойно зашили рану.

Сложнейшая операция, которая потребовала ювелирного умения хирургов, и наши Всеволожские коллеги приняли верное решение о запросе перевода, мы его тут же согласовали. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

После операции состояние девочки удовлетворительное, органы и системы работают штатно.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские хирурги спасли пятимесячную девочку с редкой формой атрезии пищевода.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета