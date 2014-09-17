На Российском проспекте заменили более 1 км асфальта

По технологии объемно-функционального проектирования при ремонте применялся щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-16 с добавлением полимерно-битумных вяжущих компонентов.

В Невском районе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершили ремонт дорожного покрытия на Российском проспекте. На участке протяженностью более километра полностью заменили покрытие на проезжей части, уложив свыше 40 тыс. кв. м нового асфальта. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

На Российском проспекте специалисты обновили бортовой камень, заменили люки колодцев и нанесли новую разметку термопластиком. В настоящее время продолжаются работы по ремонту тротуаров.

По технологии объемно-функционального проектирования при ремонте применялся щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-16 с добавлением полимерно-битумных вяжущих компонентов.

Российский проспект – важная транспортная артерия, связывающая жилые кварталы с объектами инфраструктуры. Рядом расположены Ледовый дворец, Хоккейный клуб СКА, а также детские сады и парковые зоны.

Всего в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в этом году работы пройдут на 600 тыс. кв. м улично-дорожной сети Петербурга.

Также в Петербурге отремонтируют дороги к военным мемориалам в рамках нацпроекта.

Фото: КРТИ