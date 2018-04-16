Странный нудист делал зарядку на льду озера в Новом Девяткино

Закаляйся, если хочешь быть здоров: в Новом Девяткино спортсмен-нудист пропагандирует "водные процедуры" местным жителям.

Во Всеволожском районе Ленинградской области местным жителям удалось заснять на видео собственного голого спортсмена-миссию. Очевидцы не определились с тем, кем же являлся полураздетый мужчина, окунавшийся в прорубь в одном нижнем белье.

Инцидент произошел в вечернее время 15 апреля. Первым необычный вид и поведение заметил мальчик. Он рассказал, что сначала экстремал пробил лед на озере в Новом Девяткино ножом, а затем принялся выделывать кульбиты и окунаться в холодную воду.

Некоторые пользователи социальных сетей окрестили "нудиста" сумасшедшим и посетовали, что свидетели событий не побежали вызывать медиков скорой помощи. Другие же защищают мужчину и хвалят его за физическую форму и любви к ЗОЖу. Узкопрофильные "специалисты" узнали в упражнениях, которые выполнял спортсмен, позы из йоги. Другие же посмеялись над тем, что у жителя отключили дома воду, поэтому он решил помыться на улице, ведь завтра ему надо быть на работе.

Фото и видео: Вконтакте/Новое Девяткино