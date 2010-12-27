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На Пулковском шоссе сгорели две иномарки
Сегодня, 10:14
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alexandra08
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На Пулковском шоссе сгорели две иномарки

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Пользователи социальных сетей предположили, что причиной пожара стал умышленный поджог.

В Московском районе Петербурга на Пулковском шоссе утром 16 апреля случился пожар. Информацией в социальных сетях поделились очевидцы происшествия.

Примерно в пять часов утра жители дома 15 на Пулковском шоссе заметили во дворе пожар. На улице полыхали две иномарки - Mitshubushi и Toyota. Через полчаса на место прибыли две пожарные машины  и девять спасателей. Возгорание потушили к половине шестого утра.

В результате пожара у иномарок выгорели моторные отсеки. Пользователи социальных сетей предположили, что причиной пожара стал умышленный поджог. На прошлой неделе мы писали о том, что на Комендантском проспекте сгорели три автомобиля.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП.

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Теги: московский район , пожар , происшествия , пулковское шоссе , сгорела иномарка
Категории: Новости СПб

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