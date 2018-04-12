В Петербурге сегодня ночью сгорели пять автомобилей

В Приморском районе Петербурга в 2 часа ночи сгорели три автомобиля. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Около двух часов ночи жители Комендантского проспекта проснулись от громких хлопков. Во дворе дома №32 случился сильный пожар. Из-за дыма очевидцы даже не сразу разглядели, сколько автомобилей горят.

Из-за того, что было много дыма, да и темно на улице, не понятно было, сколько машин горит. Сейчас стоят эти машины ещё там же. Видно, что загорелась одна машина, и потом от неё и другие. Очевидцы происшествия.

Огонь полыхал настолько сильно, что на место происшествия прибыли два пожарных отряда и несколько машин полиции. После происшествия специалисты даже спиливали замки капота одной из машин.

В другом северном районе, Калининском, на улице Демьяна Бедного горел "Шевроле Круз". После него загорелся и соседний автомобиль – "Ларгус". Предполагают, что огонь вырвался из-под капота одной из машин.

Фото и видео: ДТП и ЧП / ВКонтакте.