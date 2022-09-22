Мужчина зарезал знакомого в Новой Ладоге

Пострадавший скончался после госпитализации.

Сотрудники СКР Ленобласти задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над 39-летним знакомым. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что у оппонентов произошёл конфликт в кафе в Новой Ладоге (Волховский район). Подозреваемый решил использовать для разрешения конфликта нож и ударил знакомого в грудь.

Пострадавший скончался после госпитализации. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Адмиралтейском районе 72-летний петербуржец стрелял в своего брата.

Фото: Piter.TV