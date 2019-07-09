В Адмиралтейском районе 72-летний петербуржец стрелял в своего брата

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербургская полиция разыскивает 72-летнего мужчину, который выстрелил в своего брата 25 ноября в коммунальной квартире дома 142 по набережной Обводного канала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Правоохранители установили, что между неработающим 72-летним петербуржцем и его 59-летним братом возникла ссора. Тогда первый выстрелил в грудь родственнику из револьвера Ruby Extra. Пострадавший обратился за медицинской помощью не сразу, однако из-за ухудшения состояния в день инцидента его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полиция изъяла револьвер, он направлен на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о 45-летнем жителе Северной столицы, стрелявшем в состоянии алкогольного опьянения из окна дома по Парашютной улице. Мужчину задержали на лестничной площадке и позже доставили в отдел полиции. В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV