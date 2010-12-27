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Пожар в ДК имени Газа удалось потушить за 15 минут
Сегодня, 7:51
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lesjasap
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Пожар в ДК имени Газа удалось потушить за 15 минут

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В огне пострадавших не оказалось.

В Кировском районе поздним вечером 15 апреля горел детский театр имени Газа. По сведениям от местных жителей, пожар начался в половину одиннадцатого вечера на третьем этаже здания по проспекту Стачек, 72. К месту спустя 10 минут прибыли спасатели и медицинские экстренные службы.

Огонь удалось ликвидировать через 15 минут после начала тушения. Этим занимались десять пожарных расчетов. Специалисты разбивали стекла, чтобы предотвратить распространение пожара. Рядом с местом происшествия дежурили три кареты скорой помощи. Пострадавших нет. 

По данным спасателей, выгорело помещение площадью в шесть квадратных метров. Артисты дома культуры рассказали, что пламя частично повредило пространство сцены. 

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: дк имени газа , пожар
Категории: Новости СПб

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