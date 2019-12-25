Дворец культуры имени Газа признали памятником регионального значения

Здание начали строить на проспекте Стачек в 1930-х годах.

В петербургском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) признали Дворец культуры имени Газа объектом культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба комитета 13 марта.

Здание в стиле конструктивизма построили на проспекте Стачек в два подхода: в 1930-х и в 1960-х годах, дворец был создан для рабочих завода "Красный путиловец". В здании планировали сделать крупный театральный и танцевальный залы, клубную зону с помещениями для кружков, библиотеку. Отличительной особенностью дворца стал 60-метровый фриз с изображением сцен из истории Кировского района, в помещениях по сей день сохранились исторические деревянные двери, отделка и напольные покрытия.

На сегодняшний день во Дворце работает культурно-досуговый центр с концертной площадкой, а также офисы и магазины.

Ранее КГИОП попросил привлечь вандала из Дома Витцеля к уголовной ответственности.

Фото: пресс-служба КГИОП