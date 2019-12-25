КГИОП просит привлечь вандала из Дома Витцеля к уголовной ответственности

Также накажут и собственника здания, не охранявшего дом должным образом.

Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) намерен добиться уголовного наказания для вандала, разбившего витражи в загородном доме Витцеля в Сестрорецке. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Видео рекламного типа, где юноша разбивает битой цветные стекла и сносит двери в старинном особняке-памятнике, появилось в Instagram 10 марта. После шквала комментариев и освещения ситуации городскими СМИ молодой человек удалил ролик и извинился за свое поведение, отметив, что не знал о ценности здания.

КГИОП подтвердил нанесенный особняку ущерб и просит привлечь вандала по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Кроме того, наказание, уже административное, может коснуться собственника здания, АО "Авенариум+", поскольку тот охранял дом ненадлежащим образом: внутрь здания беспрепятственно смогли войти посторонние, объект не был обнесен забором, а стены и пол особняка были исписаны граффити и завалены мусором.

В минувшем январе КГИОП выдал "Авенариуму+" задание провести противоаварийные и консервационные работы в доме Витцеля.

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Фото: пресс-служба КГИОП