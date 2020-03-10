Вандалы разбили стекло в загородном доме Франца Витцеля в Сестрорецке

Один из юношей признался, что не знал о ценности дома-памятника.

Два вандала из Петербурга разбили витражные стекла в загородном Доме Франца Витцеля, включенном в реестр объектов культурного наследия. Об этом 9 марта сообщили в местном сообществе "ВКонтакте".

В сохранившихся в соцсетях видео (а на данный момент из Instagram одного из авторов ролик уже удален) юноша ходит по особняку с бейсбольной битой и разбивает ею цветные стекла, а также сносит ногой хлипкие старые двери. Спутник дерзкого молодого человека в свою очередь также разбивает витраж. На кадрах можно заметить, что стены изнутри Дома исписаны граффити, а на полу лежит мусор.



Как отметили авторы записи, Дом Витцеля не охраняется, благодаря чему зайти внутрь может любой. Сам молодой человек и главный герой ролика отреагировал на недовольные отклики ценителей петербургских памятников и признался в Instagram, что не знал о ценности особняка. Юноша отметил, что не считает себя вандалом, но признает свое грубое вторжение в памятник регионального значения.

Ранее ДК имени Ильича на Московском проспекте признали памятником.

Фото, видео: "Сестрорецкий Оружейный Завод" / "ВКонтакте"