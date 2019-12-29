ДК имени Ильича на Московском проспекте признали памятником

Дом культуры имени Ильича строился в 1929-1931 годах по проекту архитектора Николая Демкова.

Здание Дома культуры имени Ильича на Московском проспекте, построенное в 1930-е годы, включено в список объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Специалисты комитета отметили, что это здание является одним из наиболее ярких примеров конструктивизма. Искусствоведы относят подобные строения к "ленинградскому авангарду".

Дом культуры имени Ильича строился в 1929-1931 годах по проекту архитектора Николая Демкова. Сложное зигзагообразное в плане здание с театральным залом на 920 мест отличают четкость линий, простота и лаконичность. В 2018 году во время реконструкции были найдены и восстановлены конструкции деревянного каркаса с металлической обшивкой, которые представляли серп и молот.

На улице Карбышева отреставрируют фасады Круглой бани.

Фото: gov.spb.ru