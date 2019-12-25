На улице Карбышева отреставрируют фасады Круглой бани

Облик памятника архитектуры "Круглая баня" на улице Карбышева восстановят. Разрешение на реставрацию фасадов здания, которое является объектом культурного наследия, выдал КГИОП.
Круглая баня не прекращала работать и в годы блокады Ленинграда, сейчас используется по первоначальному назначению.
По проекту будет возвращен исторический облик кирпичной кладке и штукатурному слою фасадов, оконных и дверных откосов. Также будет обновлен цоколь, восстановлена частично утраченная облицовка дворцового фасада.
Краеведы восстанавливают могилу Курта Зигеля, утопающую в мусоре 20 лет.
Фото: КГИОП
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