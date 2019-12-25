На улице Карбышева отреставрируют фасады Круглой бани

Круглая баня не прекращала работать и в годы блокады Ленинграда.

Облик памятника архитектуры "Круглая баня" на улице Карбышева восстановят. Разрешение на реставрацию фасадов здания, которое является объектом культурного наследия, выдал КГИОП.

Круглая баня не прекращала работать и в годы блокады Ленинграда, сейчас используется по первоначальному назначению.

По проекту будет возвращен исторический облик кирпичной кладке и штукатурному слою фасадов, оконных и дверных откосов. Также будет обновлен цоколь, восстановлена частично утраченная облицовка дворцового фасада.

Краеведы восстанавливают могилу Курта Зигеля, утопающую в мусоре 20 лет.

Фото: КГИОП