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На улице Карбышева отреставрируют фасады Круглой бани
Сегодня, 16:24
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nastya960

На улице Карбышева отреставрируют фасады Круглой бани

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Круглая баня не прекращала работать и в годы блокады Ленинграда.

Облик памятника архитектуры "Круглая баня" на улице Карбышева восстановят. Разрешение на реставрацию фасадов здания, которое является объектом культурного наследия, выдал КГИОП.

Круглая баня не прекращала работать и в годы блокады Ленинграда, сейчас используется по первоначальному назначению.

По проекту будет возвращен исторический облик кирпичной кладке и штукатурному слою фасадов, оконных и дверных откосов. Также будет обновлен цоколь, восстановлена частично утраченная облицовка дворцового фасада.  

Краеведы восстанавливают могилу Курта Зигеля, утопающую в мусоре 20 лет.

Фото: КГИОП

Теги: кгиоп, круглая баня, улица карбышева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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