Краеведы восстанавливают могилу Курта Зигеля, утопающую в мусоре 20 лет

Могила промышленника, помогавшего создавать водопровод Петербурга, находится в ужасном состоянии уже долгое время.

Краеведы из объединения "Гэнгъ" совместно с реставраторами решили восстановить могилу Курта Зигеля. Мемориал был возведен на Смоленском кладбище в начале 20-го века, однако с годами обветшал.

Также с плит исчезла мраморная скульптура, являющаяся центром архитектурной композиции.

Более 15-20-и лет назад в могиле образовалась дыра, в которую вандалы скидывали мусор. В связи с загрязнением могила приняла ужасный вид.

В конце прошлого года краеведы обратились в КГИОП и реставрационную фирму "Ажио" для помощи в отчистке и реставрации монумента. Ведомство дало согласие, так как могила не является объектом культурного наследия, хотя и находится на территории некрополя-памятника.

На данный момент реставраторы запломбировали дыру в могиле временными щитами.

Их снимут ближе к лету, после чего начнут уборку мусора. За это время краеведы займутся поиском документов и чертежей, по которым можно будет восстановить былую красоту могилы. Однако с мраморной статуей дела немного хуже:

Лично я нахожу маловероятным то, что будет отлита скульптура. Даже если она найдется в сохранившихся фондах и с нее будет реально снять полную копию, делать мы этого, конечно, не будем. Алексей Шишкин, участник краеведческой ячейки "Гэнгъ".

Видео, фото: Piter.TV

Фото: "Краеведческая ячейка Гэнгъ", Piter.TV