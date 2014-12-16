Концерт "Imperial Orchestra. Триумфальный орган"

Посетители концерта "Триумфальный орган" обратятся к истокам музыки и совершат музыкальное путешествие из старинной Европы в загадочный древний Восток. Ожидаются редкие исполняемые произведения и знаменитые шедевры классики, церковные молитвы и творения современных авторов, от органной "Токкаты" И. С. Баха до "Интерстеллара" Ханса Циммера.
В программе откроют уникальное звучание – звучание цифрового органа в сочетании с трубой, виолончелью, вокалом и дудком.
Фото: classica.spb.ru
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