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Мужчину задержали за демонстрацию полового органа ребёнку на Кораблестроителей
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Мужчину задержали за демонстрацию полового органа ребёнку на Кораблестроителей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в понедельник, 27 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Кораблестроителей мужчина приставал к несовершеннолетней и пытался демонстрировать свой половой орган. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день нарядом ОГИБДД по подозрению в совершении данного преступления "по горячим следам" задержан 40-летний мужчина. Он был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мать подозревает подростка в совращении его младшей сестры в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: криминальные происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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