Автомобиль протаранил дом на углу улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова

Очевидцы сообщили, что на месте, где случилась авария, уже несколько дней не работает светофор.

В понедельник, 16 апреля, на перекрестке улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова произошла серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе "ДТП и ЧП".

ДТП произошло около 7 часов утра на пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова. Столкнулись две машины, и один из автомобилей снес ограждения многоквартирного дома и врезался в стену здания. По фотографиям с места происшествия видно, что машина застряла в заборе. Второй автомобиль остался посреди перекрестка.

На место аварии сразу же прибыли две машины МЧС и скорая помощь. Водителя одной из машин поместили на носилки и увезли в больницу. Очевидцы сообщили, что на месте, где случилась авария, уже несколько дней не работает светофор.

Фото и видео: ДТП и ЧП / ВКонтакте.