Перевернувшийся самосвал устроил незапланированный пляж в Ленобласти

Фуру большегруза занесло и она перегородила собой две полосы.

Утром 16 апреля в Кингисеппском районе Ленинградской области водитель самосвала не справился с управлением. Очевидцы сообщают, что все содержимое большегруза, в данном случае песок, высыпалось на дорогу.

Песчаные дюны появились на дороге А-180. Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии, как самосвал опрокинулся на разделитель и перегородил собой две полосы движения. Стоит отметить, что кабина транспортного средства осталась в нормальном положении и без видимых повреждений.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что водителя Фуры признали виновным в смертельном ДТП с 18 тоннами песка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург