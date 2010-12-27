Водителя Фуры признали виновным в смертельном ДТП с 18 тоннами песка

Фура перевернулась и засыпала легковушку песком.

27 марта Сестрорецкий районный суд огласил приговор в отношении водителя грузовика, которого признали виновным в смертельной аварии на ЗСД.

ДТП произошло 31 мая 2017 года, когда мужчина двигался на грузовом автомобиле с фурой, в которой находилось 18 тонн песка, в сторону города. Отмечается, что в этот день была пасмурная погода, что сопровождалось мокрой дорогой и ограниченной видимостью.

Когда подсудимый ехал по шестому километру Западного скоростного диаметра с скоростью 60 км/ ч он не заметил на средней полосе автомобиль дорожных служб. Во время совершения манёвра большегруз занесло и опрокинуло на стоящую легковушку Skoda.

Из-за тяжести песка иномарка превратилась в груду метала, а пассажир, который находился внутри, погиб на месте от полученных травм.

Подсудимый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии поселении, с лишением водительский прав на 2,5 года и взысканием морального вреда в размере 1 млн рублей.