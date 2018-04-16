На Большевиков неадекватный водитель помял чужую машину, сбил двух человек и скрылся с места ДТП

Обезумевший автовладелец начал таранить чужой автомобиль, а при попытки скрыться наехал на свидетелей. Двое мужчин госпитализированы.

В ночь с 15 на 16 апреля в Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, с участием водителя, находящегося в неадекватном состоянии. Потерпевшая рассказала, что мужчина перегородил ей выезд, а потом начала таранить ее машину.

Известно, что инцидент произошел во дворе дома №33 корпус 5 по проспекту Большевиков. Петербурженка сообщила в социальных сетях, что выезд ей перегородил светловолосый человек на вид 25 лет на BMW с самарскими номерами. Первые две минуты девушка ждала, что мужчина отъедет, чтобы ее пропустить, однако он начал преднамеренно ехать на нее. Пострадавшая позвонила в полицию после того, как BMW начал толкать ее машину бампером.

Я сразу позвонила в 102 и сообщила о ДТП. Вышла из машины и начала кричать о помощи. Мимо проходили 3 мужчины на вид 40 лет, сразу вступились за меня. В это время водитель БМВ и отъехал от моей машины. Испугавшись приезда полиции, пытался скрыться с места ДТП тем самым совершив наезд на одного из мужчин пытавшегося задержать водителя до приезда ДПС Анна Зацепа, хозяйка пострадавшего авто

На помощь девушке прибежал и ее молодой человек. Сумасшедший водитель сел в машину, наехал на парня, а второго свидетеля протащил по дороге. Обоих людей госпитализировали. У молодого человека диагностировали черепно-мозговую травму. На данный момент, он находится в реанимации.

Полиция разыскивает черный BMW предположительно пятой серии, с гос знаком С330АО 163 без переднего бампера и задних номеров.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что многокилометровая пробка на КАД образовалась из-за дорожных работ.

Видео: ВКонтакте / unreleased_dtp