В Петербурге пресечена деятельность крупной сети онлайн-распространителей наркотиков

Возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий были установлены координаты 198 тайников-закладок с марихуаной на территории Петербурга, в настоящий момент проводятся мероприятия по их изъятию.

Во вторник, 5 декабря, в ходе реализации оперативных материалов полицией была пресечена деятельность преступной группы, причастной к распространению наркотических средств бесконтактным способом на территории Петербурга. Преступники осуществляли свой противоправный "бизнес" с помощью интернет-площадок. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 38-летний организатор преступной группы, а также 32-летний закладчик и администратор интернет-магазинов, и осуществлявший культивацию наркосодержащих растений 34-летний фасовщик. При проведении обысков по местам проживания участников преступной группы изъято наркотическое средство "марихуана" общей массой 1141 гр. Кроме того, в посёлке Бугры найдена оборудованная под плантацию квартира, откуда изъято 25 кустов конопли и оборудование для культивирования.

Возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий были установлены координаты 198 тайников-закладок с марихуаной на территории Петербурга, в настоящий момент проводятся мероприятия по их изъятию.

Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности и иных участников указанной преступной группы.

Ранее мы сообщили о том, что у водителя иномарки на Левашовском шоссе изъяли почти два кг наркотиков.

Фото: Piter.TV