У водителя иномарки на Левашовском шоссе изъяли почти два кг наркотиков

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром в четверг, 30 ноября, на Левашовском шоссе при патрулировании нарядом ППСП ОМВД РФ по Курортному району обнаружен подозрительный автомобиль Kia K5. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники прошли по следам, ведущим в лесной массив, и задержали там 35-летнего безработного мужчину. Подозреваемый указал на полиэтиленовый пакет черного цвета, находившегося на снегу, который он должен был забрать. В пакете обнаружено и изъято три свёртка серого цвета и один свёрток черного цвета. Изъятое направлено в ЭКЦ ГУ МВД России по СПБ и ЛО на исследование. Как выяснилось, изъятое является смесью, содержащей наркотическое средство – МДМА, общей массой 1989,8 г. Задержанный доставлен в отделение, в отношении него составлен протокол. Иномарка помещена на охраняемую специализированную стоянку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на судне, прибывшем из Панамы в Петербург, обнаружено более восьми кг наркотиков.

Фото: Piter.TV