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На судне, прибывшем из Панамы в Петербург, обнаружено более восьми кг наркотиков
Сегодня, 16:20
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На судне, прибывшем из Панамы в Петербург, обнаружено более восьми кг наркотиков

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Брикеты находились под потолком в одном из корабельных отсеков.

Таможенники обнаружили на грузовом судне Wild Cosmos, прибывшем в из Панамы, более восьми килограммов порошка. В результате проверки груз оказался наркотическим веществом. Об этом пишет spb.aif.ru.

Всего на бору находилось восемь брикетов, которые были обмотаны непрозрачной лентой. Они находились под потолком в одном из корабельных отсеков.

Хозяин наркотика и гражданин, котомку груз был предназначен, уточняются. Виновным грозит пожизненное заключение со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода осуждённого за период до пяти лет.

 Ранее мы сообщили о том, что у петербуржца дома обнаружили 9 кустов конопли в ходе обысков.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: кримнал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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