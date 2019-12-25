У петербуржца дома обнаружили 9 кустов конопли в ходе обысков

Мужчина хранил 8 кг наркосодержащего растения в посёлке Никольское.

В среду, 11 октября, во время реализации оперативной информации задержан 34-летний житель посёлка Шушары, который подозревается в незаконном хранении наркосодержащего растения с целью дальнейшего сбыта. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что задержанный хранил нелегальный товар на участке в массиве "Никольское", где было обнаружено и изъято 8,4 кг конопли. В результате проведённого обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято 9 кустов с корневой системой и оборудование для культивирования растений.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали братьев-наркоторговцев.

Фото: Piter.TV