В Петербурге задержали братьев-наркоторговцев

Они распространяли марихуану.

В Петербурге полицейские задержали братьев-наркоторговцев. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейскими 4 октября были задержаны ранее судимые братья (44 и 45 лет), которые распространяли каннабис на территории Невского района Петербурга. В ходе личного досмотра у старшего из задержанных оперативники обнаружили и изъяли 40 полимерных пакетов с запрещенным веществом. Согласно экспертизе, в 10 исследованных пакетах содержался каннабис массой 9,17 грамма. Это же наркотическое средство общим объемом 12,57 грамма было обнаружено и у его младшего брата.

Для хранения и фасовки наркотиков подельники арендовали помещение, расположенное в доме 26 по Ивановской улице. Там же полицейские обнаружили и изъяли еще три полимерных свертка с растительным веществом, а также упаковочный материал и несколько электронных весов. В одном из свертков, как установила экспертиза, также было 200,3 грамма каннабиса.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконные производство и сбыт наркотиков.

Ещё один петербуржец предстанет перед судом за попытку сбыта 49 грамм наркотиков.

Фото и видео: МВД