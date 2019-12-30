Петербург помнит. Как в городе отпраздновали Ленинградский День Победы

Piter.tv публикует видео салюта, снятое с высоты птичьего полета.

Город на Неве отпраздновал Ленинградский День Победы – день завершился сразу двумя салютами, а предшествовала этому обширная праздничная программа.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил горожан с Днем снятия блокады Ленинграда. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте Смольного. Беглов отметил, что это священная дата для всех петербуржцев. Градоначальник пожелал всем жителям города на Неве крепкого здоровья и мирного неба над головой.

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялась церемония возложения венков и цветов на Серафимовском кладбище. Также в первой половине дня цветы возложили на Пискаревском мемориальном, Богословском и Смоленском кладбищах. Также 27 января в полдень был произведен выстрел с Нарышкина бастиона, на Ростральных колоннах горит огонь, на Дворцовой площади была представлена военная техника.

Мы также опубликовали видео, на котором волонтеры раздавали петербуржцам ленты Ленинградской Победы. Во Фрунзенском районе на маршрут №62 вышел "Трамвай Ленинградской Победы", в который пригласили жителей блокадного Ленинграда. Трамвай оформлен фотоплакатами, это мы также засняли.

В честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Ростральных колоннах зажгли огни.

В Музей блокады Ленинграда собралась длинная очередь. Перед самим музеем развернулись две выставки – выставка военной техники времен Великой Отечественной войны и выставка находок поисковых отрядов "Эхо войны". Судя по кадрам, несмотря на рабочий день, к музею пришло очень много народа. И дети, и родители, и более старшее поколение.

Во дворе Академической капеллы создали живой мемориал в память блокадному Ленинграду.

Акцию "900 дней и ночей" посвятили 76-й годовщине со дня полного снятия блокады города. Петербуржцев встречали одетые в военную форму былых лет солдаты, угощали чаем из самовара и хлебом, пели песни про память. На площадке можно было увидеть несколько экземпляров военной техники, ящики с патронами, а у поставленной палатки посмотреть, как во время боев проводилась перевязка раненых бойцов.

Огни в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады зажгли в 18:00. Местом для проведения традиционной акции стала площадь перед Аничковым дворцом. Петербуржцы провели минуту молчания на территории Аничковой усадьбы. В это время там погасили весь свет и зажгли свечи памяти. Видео можно посмотреть здесь.

День завершился праздничным салютом, который мы еще и сняли с высоты птичьего полета.

Редакция Piter.tv преклоняется перед героизмом ленинградцев, бросивших силы на оборону осажденного города и выстоявших перед фашистами. С Ленинградским Днем Победы!

Видео: Piter.tv