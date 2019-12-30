Во дворе Академической капеллы создали живой мемориал в память блокадному Ленинграду

Песни со светлой печалью, старая военная форма и хлеб – маленькая часть прошлого на акции "900 дней и ночей".

В понедельник, 27 января, во дворе Академической капеллы появился живой мемориал памяти жителям блокадного Ленинграда и воинам Великой Отечественной войны. Акцию "900 дней и ночей" посвятили 76-й годовщине со дня снятия блокады города.

Петербуржцев встречали одетые в военную форму былых лет солдаты, угощали чаем из самовара и хлебом, пели песни про память. На площадке можно было увидеть несколько экземпляров военной техники, ящики с патронами, а у поставленной палатки посмотреть, как во время боев проводилась перевязка раненых бойцов.

Ранее мы показывали, как в Музей блокады Ленинграда собралась большая очередь.

Фото, видео: Piter.TV