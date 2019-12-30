В музей блокады Ленинграда собралась большая очередь

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В музей блокады Ленинграда собралась длинная очередь. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Перед самим музеем развернулись две выставки – выставка военной техники времен Великой Отечественной войны и выставка находок поисковых отрядов "Эхо войны". Экспонаты на улице будут выстпавлены вплоть до 17:00. В самом музее с 16:00 до 19:00 – Спектакль "Рождены в Ленинграде" по пьесе О.Ф. Берггольц.

Судя по кадрам, несмотря на то, что сегодня рабочий день, к музею пришло очень много народа. И дети, и родители, и более старшее поколение.

Вечером на Васильевском острове покажут Ленинградский салют.

Видео: Piter.TV