На Васильевском острове покажут Ленинградский салют

Будет произведено 12 холостых выстрелов из 12 легендарных артиллерийских орудий.

В Петербурге на стрелке Васильевского острова 27 января состоится реконструкция знаменитого победного салюта "Ленинградский салют". Он прогремел впервые над городом 27 января 1944 года.

В честь 76-й годовщины полного освобождения от блокады Стрелка Васильевского острова превратится в культурно-историческую зону. С шести часов вечера будут работать интерактивные выставки времен периода 1941-1944 годов. Петербуржцам покажут полевой медицинский пункт тех времен, штаб, пункт связи, пункт приема новобранцев. Есть и выставочная площадка, посвященная женщинам-защитницам.

В 19:00 начнется концерт, в 20:00 - военно-историческая постановка и реконструкция победного Ленинградского салюта 1944 года. Будет произведено 12 холостых выстрелов из 12 легендарных артиллерийских орудий (боевые расчеты дивизионных пушек ЗИС-2 и ЗИС-3, "зениток" 37 и 85 мм).

На Дворцовой площади выставят ретроавтомобили времен войны.

Фото: ВК/ ЛЕНИНГРАДСКИЙ САЛЮТ