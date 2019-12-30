На площади выставят образцы военной техники от времен ВОВ до настоящего дня.

На Дворцовой площади выставят ретроавтомобили времен войны. Там же появятся БТР и танки, предоставленные сотрудниками Западного военного округа. Выставка из боевых машин появится на территории центра города 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от блокады. По данным от пресс-службы Комитета по вопросам законности, праздничные интерактивные мероприятия продлятся с 10 часов утра до 21 часа вечера. В проекте также принимает участие "Ленрезерв". Об этом изданию "Петербургский дневник" рассказал директор "Ленрезерва" Анатолий Бернштейн.

От нас попросили колесную технику, ретро, как было заявлено губернатором. Пока 10 единиц машин времен Второй мировой войны. Когда мы даем технику, надо понимать, что это антикварная техника, которой 80 лет и больше прокомментировал специалист

Эксперт рассказал, что жителям города разрешено будет смотреть и фотографироваться рядом с машинами. Однако посидеть внутри им не дадут. Рядом с танками будут находиться люди, которые проследят за безопасностью и сохранностью выставочных образцов. От них же можно будет узнать историю образца. От ЗВО поступят современные машины. В частности - танк Т-72 и бронетранспортер БТР-82. Военные также привезут пушки, системы залпового огня, зенитно-ракетные системы.

Программа на Дворцовой подразумевает статичный показ боевой техники, начиная от ВОВ и заканчивая современностью. В завершении вечера у стен Петропавловской крепости прозвучит салют. Он запланирован на 21 час.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге стартуют лекции про работу садов Русского музея в блокаду.

Фото: Piter.tv

