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В Петербурге стартуют лекции про работу садов Русского музея в блокаду
Сегодня, 10:04
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге стартуют лекции про работу садов Русского музея в блокаду

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Экскурсии будут проходить ежедневно до 27 января в Михайловском и Летнем садах.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Петербурге стартуют лекции про работу садов Русского музея в блокаду. Об этом сообщают организаторы.

Известно, что первая экскурсия пройдет сегодня в 12:00 на берме Михайловского дворца. Петербуржцам расскажут о быте в военное время, эвакуации музейных экспонатов и  разрушении дворца. Также посетителям лекций расскажут о тех, кто ухаживал за садом во время блокады Ленинграда.

Известно о том, что экскурсии будут проходить ежедневно до 27 января в Михайловском и Летнем садах.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург украсят ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Фото:Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / ВКонтакте.

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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