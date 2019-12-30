Экскурсии будут проходить ежедневно до 27 января в Михайловском и Летнем садах.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Петербурге стартуют лекции про работу садов Русского музея в блокаду. Об этом сообщают организаторы.

Известно, что первая экскурсия пройдет сегодня в 12:00 на берме Михайловского дворца. Петербуржцам расскажут о быте в военное время, эвакуации музейных экспонатов и разрушении дворца. Также посетителям лекций расскажут о тех, кто ухаживал за садом во время блокады Ленинграда.

Известно о том, что экскурсии будут проходить ежедневно до 27 января в Михайловском и Летнем садах.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург украсят ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Фото:Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / ВКонтакте.