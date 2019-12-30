Петербург украсят ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады 15 января

Под украшение отдадут 250 сторон рекламных конструкций.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, как украсят Северную столицу ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Отмечается, что основной акцент в украшении будет сделан на Невский проспект. Напомним, что на этой улице на 41-м доме установлена мемориальная доска про артобстрел. Также власти Петербурга украсят территорию у Пискаревского мемориального кладбища и Площади Победы.

Под украшение отдадут 250 сторон рекламных конструкций. А всего в городе будет 2096 единиц праздничного оформления. Также в этом году на на улицах города на Неве на больших экранах запустят трансляцию видеороликов.

Украшать Петербург начнут с 15 января.

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Фото:Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / ВКонтакте.