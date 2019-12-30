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Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Крещение 
Сегодня, 12:15
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IRINA_CHALKINA

Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Крещение 

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В 2020 году Крещение выпадает на 19 января.

В понедельник, 13 января, стало известно, какая погода ждет петербуржцев на Крещение. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина.

Напомним, что в 2020 году Крещение выпадает на 19 января. Малинина заявила, что в Петербург всё же придет снегопад, а столбики термометров будут показывать до -5 градусов. 

"Дальше будет все-таки уже зима. Но сильных морозов, опять же, ждать не стоит: для этого у нас за последние месяцы у нас сформировался слишком теплый фон",

—скзаано в сообщении.

Синоптик прогнозирует морозы до -20. Однако холода в Северной столице будут кратковеременными. 

Ранее мы сообщали о том, что антициклон прогнал дожди из Петербурга в понедельник.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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