Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Крещение 

В 2020 году Крещение выпадает на 19 января.

В понедельник, 13 января, стало известно, какая погода ждет петербуржцев на Крещение. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина.

Напомним, что в 2020 году Крещение выпадает на 19 января. Малинина заявила, что в Петербург всё же придет снегопад, а столбики термометров будут показывать до -5 градусов.

"Дальше будет все-таки уже зима. Но сильных морозов, опять же, ждать не стоит: для этого у нас за последние месяцы у нас сформировался слишком теплый фон", —скзаано в сообщении.

Синоптик прогнозирует морозы до -20. Однако холода в Северной столице будут кратковеременными.

Ранее мы сообщали о том, что антициклон прогнал дожди из Петербурга в понедельник.

Фото:pixabay