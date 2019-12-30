Антициклон прогнал дожди из Петербурга в понедельник

13 января в городе на Неве будет теплая погода, без существенных осадков.

В понедельник, 13 января, значительное влияние на погоду в Петербурге окажет гребень антициклона, который прогонит дожди из города. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в начале рабочей недели в облаках появятся прояснения, будет тепло и без существенных осадков.

Так, 13 января воздух в городе на Неве прогреется до плюс 1-3 градусов, а в Ленобласти до плюс 4 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно расти, однако все равно останется на отметке ниже нормы – 756 мм ртутного столба.

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