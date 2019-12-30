Стало известно какая погода ждет Петербург в крещенские морозы

Морозы не придут в Петербург по меньшей мере до 19 числа

По данным синоптиков и начальника Гидрометцентра Александра Колесова, второй месяц зимы в городе на Неве будет теплым. Крещенских морозов ждать не стоит.

Небольшое похолодание ожидается только в грядущие выходные. Это значит, что с Воскресенья, 12 января, мы можем ожидать на термометре плюсовые температуры. Вместе с этим жителей Петербурга ждет ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега, которые принес в регион западный циклон.

Ранее мы писали, что аномально теплая зима может погубить посевы зерна в Ленобласти.

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