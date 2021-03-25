Музей в бункере адмирала Трибуца спроектируют до конца 2022 года

Для историков и музейщиков еще остается много невыясненных вопросов.

В Петербурге завершились обследовательские изыскания бункера адмирала Трибуца, нового филиала Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Как рассказал главный инженер компании АЖИО Дмитрий Сизов, теперь вместе с заказчиком им нужно определиться с дальнейшим проектированием музея. В рамках госконтракта проект должен был выполнен до конца 2022 года.

Для историков и музейщиков еще остается много невыясненных вопросов. Внутренняя планировка бункера при его переоборудовании в бомбоубежище подверглась кардинальным изменениям. Почти ничего не сохранилось и из интерьеров, за исключением "родных" броневых дверей, нескольких выключателей и распределительного щитка.

Бункер Трибуца – это защитное сооружение, запасной командный пункт, появившийся весной 1942-го года на Петроградской стороне.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)