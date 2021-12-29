В музее блокады Ленинграда назвали оскорбительной критику противников QR-кодов

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады все мероприятия и экскурсии в музее будут бесплатными. Однако, для входа необходим QR-код.

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады директор музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик рассказала Piter.tv о планируемых мероприятиях и действующих ограничениях на посещение.

В четверг, 27 января, все мероприятия и экскурсии в музее обороны блокады Ленинграда будут бесплатными.

Мероприятий у нас очень много, будет открыта скульптура Блокадного учителя. Её откроют в память об учителях, которые жили, работали и защищали ребятишек в условиях голода, холода, ежедневных бомбежек. Несмотря на все это, они делали свою работу. Вдохновение на создание такого скульптурного образа, автором которого является Владимир Бродарский, черпали из воспоминаний одной из старейших учительниц блокадного Ленинграда Надежды Васильевны Строгановой, которая и ныне здравствует. Она очень подробно, очень трепетно рассказывала о том, что доводилось переживать учителям в блокадном Ленинграде, как приходилось организовывать быт и процесс обучения. Елена Лезик, директор музея обороны и блокады Ленинграда

Фото: ВКонтакте / Музей обороны и блокады Ленинграда

Фото: правительство Санкт‑Петербурга

Также 27 января будет открыта выставка, посвященная блокадным учителям. Она основана на документах и предметах, хранящихся в фондах музея. В 17:30 пройдет научно-практический семинар к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады "Новейшие исследования по истории Ленинградской битвы". Семинар подготовлен силами специалистов и сотрудников, созданного в прошлом году Института обороны и блокады Ленинграда. Также большое количество мероприятий проходит как накануне 27 января, так и после. Подробная информация о мероприятиях опубликована на сайте музея обороны и блокады Ленинграда.

Что касается ограничений для посещения, то их несколько.

Первое и главное ограничение, о котором знает весь город – это наличие QR-кода. Приходящие в музей посетители должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Чтобы не было разочарования, что в музей попасть не удалось, заранее лучше озаботиться этим вопросом, проверить действие QR-кода. Елена Лезик, директор музея обороны и блокады Ленинграда

Елена Лезик отметила, что в музее стараются как можно доброжелательнее отвечать противникам QR-кодов, которые используют неуместные сравнения с фашистским режимом.

Если подобные сообщения приходят нам письменно, мы стараемся направлять очень доброжелательные, очень сочувственные ответы. Мы понимаем недовольства людей, которые связаны с ограничениями. Но, ковидные ограничения, не позволяют нам быть столь открытыми, как этого хотелось бы. Поэтому мы приносим свои извинения, мы убеждаем людей, что необходимо именно сейчас относиться максимально сознательно к вопросу недопущения распространения коронавируса. Очень не хотелось бы создавать такую обстановку, где люди подвергались бы реальной опасности. Поэтому мы ограничиваем количество людей, проверяем QR-коды. Надеемся, что тем самым вносим лепту в общий процесс противостояния коронавирусной инфекции. Просим с пониманием, максимально корректно, без неуместных, крайне оскорбительных сравнений, отнестись к этой ситуации. Либо дождаться лучших времен и тогда посетить наш музей. Елена Лезик, директор музея обороны и блокады Ленинграда

Также отмечается, что одновременно в музее не смогут находиться более 75 человек, так как помещение учреждения имеет небольшие размеры. В экскурсионные группы входят 25 человек и на данный момент все заявки на участие уже приняты. Однако, по словам Елены Лезик, сотрудники приложат все усилия, чтобы 27 января в музей обороны и блокады Ленинграда попали все желающие.

Ранее стало известно, что музей обороны и блокады Ленинграда в 2022 году займется капремонтом двух новых отделов. Новый отдел в Парке Победы будет находиться на месте бывшего кинотеатра "Глобус". Там разместят экспозицию, посвященную Ленинграду 1942-го года. "Бункер Трибуца" – защитное сооружение, запасной командный пункт, который появился весной 1942-го года на Петроградской стороне для командующего Балтийским флотом Владимира Трибуца.

Текст: Анастасия Дорофеева

Фото: ВКонтакте / Музей обороны и блокады Ленинграда