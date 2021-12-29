Беглов рассказал Путину о развитии Музея блокады Ленинграда в городе

На создание новой экспозиции из резервного фонда президента РФ было выделено 150 млн рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба главы Северной столицы.

На создание новой экспозиции из резервного фонда президента РФ по личному поручению Путина было выделено 150 млн рублей. Музей расположился в историческом здании в Соляном переулке. В ближайшее время во владение музея передадут принадлежавшие Минобороны РФ помещения площадью 1400 квадратных метров на набережной реки Фонтанки. Также город приобрел в госсобственность нежилые помещения общей площадью 299,5 квадратных метров в Соляном переулке, 9.

В настоящий момент в собрании музея находятся более 53 тысяч экспонатов. В их числе 19 тысяч рукописно-документальных материалов, 3,7 тысячи предметов солдатского и блокадного быта, а также 20 тысяч фотографий, 3,5 тысячи орденов, медалей и почетных знаков, более 500 предметов техники и вооружения, книги, изданные в блокадном Ленинграде и др.

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Фото: kremlin.ru