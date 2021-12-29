Музей обороны и блокады Ленинграда в 2022 году займется капремонтом двух новых отделов

Оба объекта нуждаются в серьезном капительном ремонте и реставрации.

Директор музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик рассказала Piter.tv, когда будут открыты новый отдел музея в Московском Парке Победы и "Бункер Трибуца".

Мы работаем, у нас созданы уже проекты экспозиций двух отделов. Это будут не филиалы, а именно отделы, хотя они находятся в достаточном отдалении от Соляного переулка, где находится основное здание музея. Созданы очень интересные проекты экспозиций и в павильоне Московского парка Победы. Сейчас разрабатывается проект по "Бункеру Трибуца". Но оба этих объекта нуждаются в серьезном капительном ремонте и реставрации. Поэтому на этот год у нас запланировано детальное исследование состояния этих зданий и разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта и реставрации. Открытие отделов планируется после 2022 года. Елена Лезик, директор музея обороны и блокады Ленинграда

Новый отдел в Парке Победы будет находиться на месте бывшего кинотеатра "Глобус". Там разместят экспозицию, посвященную Ленинграду 1942-го года. "Бункер Трибуца" – защитное сооружение, запасной командный пункт, который появился весной 1942-го года на Петроградской стороне для командующего Балтийским флотом Владимира Трибуца. Сооружение является уникальным с точки зрения строительства, а также важен с исторической точки зрения. После ремонта в нем планируют открыть экспозицию, посвященную истории объекта и Балтийского флота.

Фото: ВКонтакте / Музей обороны и блокады Ленинграда