Музей обороны и блокады Ленинграда планирует открыть два новых филиала в 2022 году

Новые помещения на Соляном переулке, которые уже передало Минобороны, используют для фондов.

Музей обороны и блокады Ленинграда планирует открыть два новых филиала в Петербурге в 2022 году. Сегодня, 27 января, отмечается 77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также 75-летие со дня официального открытия Музея. Piter.TV пообщался с директором музея Еленой Лезик, чтобы подвести предварительные итоги сегодняшних мероприятий, а также узнать планы на будущее.

В минувшую среду музей посетило около 500 человек. Работа организована таким образом, чтобы не допустить столпотворения людей и соблюсти все ограничительные меры. Часть мероприятий была организована онлайн. Окончательные цифры по охвату будут известны позже, но, по словам Елены Лезик, участников было "очень много". Директор отметила, что особое внимание молодежи привлек телемост с московским Музеем Победы. Во время форсайт-сессии "Через прошлое в будущее. Непокорённый Ленинград: героическое прошлое в памяти поколений" рассказывали о жителях блокадного города, их быте, испытаниях.

Важное событие для музея — открытие перекрестных выставок с Калининградским областным историко-художественным музеем В Северную столицу приехала экспозиция "Восточно-прусская операция глазами художников", а в Калининград отправилась выставка "Балтийцы сражаются".

Поскольку выставки по своей тематической локализации и материалу очень разные, мы их объединили одним названием такого межрегионального проекта "... А нам нужна одна Победа!", потому что и мы здесь на Балтике, и там в Калининграде-Кенингсберге ковалась победа, добытая нашей страной в 1945-м году – Елена Лезик

Ранее стало известно, что Минобороны передало музею здание на Соляном переулке, которое находится по соседству с учреждением. Там находится спортивный зал, который приспособят под музейные цели. Планируется, что появятся фонды: более 50 тыс. единиц хранения. Среди них — бумажные носители, ткани, предметы быта из разных материалов. Их нужно хранить в особых условиях, поэтому нужно отдельное помещение.

Музей не намерен останавливаться и планирует развивать сеть филиалов. Речь идет о павильоне в Московском Парке Победы на месте бывшего кинотеатра "Глобус" и "Бункере Трибуца". Прежде всего в них надо будет провести капитальный ремонт.

В павильоне в Парке Победы разместят экспозицию, посвященную Ленинграду 1942-го года.

Выбор не случаен. Именно в 1942-м году город приводил себя в порядок после первой блокадной зимы. Удалось похоронить всех умерших жителей блокадного Ленинграда, которые погибли в первую блокадную зиму. Удалось очистить город от снега, от той грязи, которая накопилась. Удалось засеять сельскохозяйственными культурами парки и скверы. Город готовился к обороне очень серьезно, никто сдаваться не собирался. И этому аспекту, менее, может быть, находящемуся в обсуждении, в обиходе мы и хотим посвятить новую экспозицию. – Елена Лезик.

В новом филиале отразят историю самого Парка Победы и одну из самых тяжелых страниц истории Ленинграда – вопрос захоронения умерших. Экспозиция станет завершением мемориального комплекса, который сложился в южной части парка.

Прежде всего надо будет провести капитальный ремонт, так как помещение, по словам нашей собеседницы, досталось музею не в очень хорошем состоянии.

"Бункер Трибуца" — защитное сооружение, запасной командный пункт, который появился весной 1942-го года на Петроградской стороне для командующего Балтийским флотом Владимира Трибуца. Сооружение является уникальным с точки зрения строительства, а также важен с исторической точки зрения. После ремонта в нем планируют открыть экспозицию, посвященную истории самого объекта и истории Балтийского флота.

Фото: Музей обороны и блокады Ленинграда / "ВКонтакте"