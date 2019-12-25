В Петербурге появится новый филиал Музея обороны и блокады Ленинграда

Он появится в Парке Победы.

Стало известно, что на месте бывшего кинотеатра "Глобус" в Парке Победы появится новый филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Он будет исполнен в форме шахматно-шашечного павильона. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по развитию Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и его филиальной сети.

Оно прошло под руководством вице-губернатора Владимира Кириллова и состоялось 8 октября.

Павильон будет занимать площадь в 279 квадратных метров, а в нем появится "многоаспектная" экспозиция, посвященная истории Ленинграда в 1942-м году. Зрители смогут увидеть, как города возвращался к жизни после первой блокадной зимы, принесшей трагические испытания жителям осажденного города.

Ранее мы сообщали о том, что в Соляном переулке в Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда на базе одноименного государственного музея.

Фото: Piter.tv