Александр Дрозденко 4 ноября вручил награды защитникам Отечества в Выборге

Он добавил, что ему доводилось встречаться с бойцами на передовой, и он знает, насколько крепка эта дружба, как дорожат ребята боевыми товарищами и как поддерживают друг друга.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил День народного единства в Выборге. Вместе с жителями он возложил цветы к стеле "Город воинской славы", а затем в библиотеке Алвара Аалто вручил государственные награды защитникам Отечества и членам их семей.

Глава региона отметил, что для него большая честь лично поблагодарить бойцов и их семьи за мужество, стойкость и верность Родине.

По словам Дрозденко, в День народного единства вспоминается, как в разные исторические эпохи народы России объединялись ради защиты страны. Он подчеркнул, что, несмотря на различия в культуре, традициях и вероисповедании, всегда находилось то, что объединяет людей: любовь к родной земле, ответственность за её будущее и готовность прийти друг другу на помощь.

Губернатор напомнил, что так было в годы Великой Отечественной войны, когда деды и прадеды защищали Ленинград, и так происходит сегодня в зоне СВО. По словам Дрозденко, в Ленинградской области бережно сохраняют память о защитниках Отечества: восстанавливают мемориалы, открывают музеи, увековечивают имена героев. Но самое главное, отметил он, — передавать эту память детям, рассказывать им о подвигах земляков и воспитывать уважение к истории своей страны.

Фото: MAX/Александр Дрозденко