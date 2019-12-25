В Ленобласти волк напал на собаку из подъезда жилого дома

Жители также сообщают о случаях попыток нападения зверей на людей.

В посёлке Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области волки стали появляться рядом с жилыми домами. Один из хищников забежал в подъезд, схватил собаку и унёс её на улицу.

По словам местной жительницы Ирины, с которой пообщалась Readovka, около месяца назад волк преследовал женщину с собакой. Услышав вой хищника, она вместе с питомцем успела добежать до подъезда.

В региональном Охотнадзоре активность волков объяснили сезонным фактором и необходимостью выращивать потомство. Как сообщили в ведомстве, в начале октября специалисты добыли пять хищников. После происшествий в Дружной Горке приняли решение дополнительно отстрелить ещё четырёх волков.

Женщина спаслась в подъезде от волка, появившегося на улицах Ленобласти.

Фото: pxhere.com